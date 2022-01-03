Коронавирус выявлен у министр обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я попросил сделать тест сегодня (2 января — прим.), после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», — приводится заявление Остина.

По словам министра, у него «легкие симптомы». Он следует рекомендациям врача и планирует пребывать на карантине дома в течение следующих пяти дней.

Остин уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны и, в рассчитывает в формате «онлайн» принимать участие в важнейших встречах и мероприятиях. Первый заместитель главы Минобороны США Кэтлин Хикс будет представлять Остина по мере необходимости во всех других случаях.

Министр уже сообщил о своей болезни другим руководителям Пентагона, а также президенту США Джо Байдену, с которым в последний раз виделся 21 декабря, за неделю до появления первых симптомов коронавируса.

Остин отметил, что ранее вакцинировался от коронавируса, третью дозу прививки он получил в октябре прошлого года.

В августе прошлого года Пентагон ввел обязательную вакцинацию военнослужащих. (Газета.ру)