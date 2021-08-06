Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Было доложено, что учебный полигон строится в целях повышения профессиональной подготовки личного состава воинских частей, расположенных в условиях сложной и высокогорной местности. Согласно плану подготовки войск, квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.

Поинтересовавшись ходом работ, проводимых на полигоне, который строится для выполнения учебных стрельб из оружия различного калибра и выполнения бронетехникой учебно-тренировочных задач, министр дал соответствующие поручения.