Министр обороны осмотрел строящиеся военные объекты

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, в воинских частях продолжаются интенсивные строительные и ремонтно-восстановительные работы в целях улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил один из воинских частей, строительство которой находится на стадии завершения.

Было доложено, что здание штаба, солдатская казарма, медпункт и другие объекты, строительство которых завершится в ближайшее время, предусмотрены для проведения военнослужащими служебной и боевой деятельности на высоком уровне.

Проверив ход строительных работ в воинской части, Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением этих работ.

| 2020-01-16T13:40:23+00:00 16 января 2020, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss