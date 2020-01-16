Министр обороны осмотрел строящиеся военные объекты

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, в воинских частях продолжаются интенсивные строительные и ремонтно-восстановительные работы в целях улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил один из воинских частей, строительство которой находится на стадии завершения.

Было доложено, что здание штаба, солдатская казарма, медпункт и другие объекты, строительство которых завершится в ближайшее время, предусмотрены для проведения военнослужащими служебной и боевой деятельности на высоком уровне.

Проверив ход строительных работ в воинской части, Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением этих работ.