Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прибыла на юг Украины с неанонсированным визитом и встретилась с украинским Министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом сообщил Резников в Twitter.

«Принял мою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт на юге Украины. Фрау министр принесла хорошие новости и больше инструментов для усиления украинской армии», — отметил он. Резников отметил, что стороны обсудили текущую геополитическую и безопасную ситуацию. Также министру обороны Германии продемонстрировали систему «Гепард» на боевом дежурстве.

Также он добавил, что это первый визит министра обороны Германии в Украину.

В свою очередь, Ламбрехт отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину и пообещала поставки системы ПВО IRIS-T SLM «в ближайшие дни».

Как сообщило агентство Reuters, во время визита Ламбрехт в Одессу в субботу звучала воздушная тревога, поэтому министры Украины и Германии провели переговоры в подземном бункере.