Военное сотрудничество между вооруженными силами Азербайджана и Турции продолжается.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии посольства Азербайджана в Анкаре по случаю празднования 8 ноября – Дня победы.

Касаясь деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня, министр сказал, что целью является обеспечение устойчивости режима прекращения огня и стабильности в регионе.

«Эта стабильность нужна не только Азербайджану и Турции. Если Армения сможет поддержать мир, предложенный президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, увидим, что это принесет (ей) пользу как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения процветания. В этом отношении наше видение очень широкое. Все мы знаем, что в случае необходимости могут быть предприняты очень важные шаги для безопасности и процветания всего Кавказа, даже проведя встречу в формате шестерки (стран)», — сказал министр.

Акар сказал, что турецкие и азербайджанские военные очищают освобожденные районы от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«На сегодняшний день проделана и продолжается большая работа. В разминированных районах были созданы другие области работы, сельское хозяйство и животноводство, и прилагаются усилия, чтобы превратить этот регион в зону благосостояния. Это возможность для всех нас, включая Армению», — сказал министр .