Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением, в котором отрицает информацию, появившуюся в украинских СМИ, о сборке иранских беспилотников на территории страны. МИД обратился к официальным властям Украины с просьбой не допускать в украинских медиа распространения безосновательных обвинений, которые способны нанести ущерб двусторонним отношениям.

Как передают узбекские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники», — сказано в заявлении.

Ранее в видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с российско-израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным была приведена информация о том, что в Узбекистане налажено производство иранских военных дронов.