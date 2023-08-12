Оккупационные силы США несут ответственность за происходящую военную эскалацию на востоке Сирии, где активизировались банды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном агентством SANA.

«Американские войска спонсируют террористов, которые учинили 10 августа расправу над сирийскими военнослужащими, попавшими в засаду в провинции Дейр-эз-Зор, — отмечается в документе. — Эта преступная вылазка совершена теми, кого используют США в качестве инструмента для реализации своих замыслов в отношении Сирии и всего региона».

Сирийский МИД обращает внимание на то, что незаконное военное присутствие США на территории страны сопровождается разграблением ее нефтяных ресурсов и усилением экономического давления на сирийцев. «Американцы грубо попирают суверенитет Сирии и дестабилизируют обстановку с целью продления своей оккупации», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Дамаске заявляют, что сирийские ВС будут преследовать террористов до их полного разгрома. «Сирия также подтверждает решимость добиться в соответствии с международным правом освобождения своих земель от присутствия американских, израильских и турецких войск», — указывается в тексте.