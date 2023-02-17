Посол Италии в Москве Дж. Стараче вызван в МИД России в пятницу.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что итальянскому послу выразили недоумение в связи с отменой в Италии в последнее время выступлений ряда российских исполнителей.

«Россия не намерена вводить ограничения в отношении деятелей культуры из Италии при соблюдения той же линии со стороны Рима», заявили в российском МИД.

Кроме того, сообщается, что вчера был вызван и посол Нидерландов Х.А.Бесхоор Плух.

Сообщается, что у властей Нидерландов потребовалось прекратить попытки безосновательно возложить на российскую сторону ответственность за катастрофу MH-17.

Послу Нидерландов заявлено о неприемлемости политики Амстердама, препятствующей выполнению посольством России своих прямых функций.