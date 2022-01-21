Выступаем за то, чтобы все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, действовали не по принципу игры с нулевой суммой, а исходили из интересов сторон и учитывали трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Отмечается, что Москва последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, есть человеческие жертвы: «Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе».