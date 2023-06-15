Решительно осуждаем военную провокацию, совершенную 15 июня вооруженными силами Армении против КПП «Лачин» на государственной границе, в результате которой был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Эта военная провокация, помимо того, что является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, направлена ​​на то, чтобы воспрепятствовать успешной работе КПП с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному проезду жителей Армении, а также их передвижению по Лачинской дороге.