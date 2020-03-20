МИД КНР опроверг высказывания Трампа

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о «несвоевременном информировании» властями Китая мирового сообщества о новом коронавирусе полностью не соответствуют действительности и относятся к категории клеветнических высказываний, чернящих облик КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

«В последнее время отдельные личности в США постоянно клевещут на Китай, проводя параллель между нашей страной и эпидемией нового коронавируса. Это вызывает у китайского народа резкое недовольство и решительный протест, — подчеркнул он на пресс-конференции. — Заявления о том, что КНР скрывает факты, следует считать абсолютным искажением действительности».

По словам дипломата, проблема происхождения коронавируса — «вопрос, которым должна заниматься наука». «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже высказала по этому поводу четко обозначенную точку зрения: она выступила против того, чтобы эпидемия ассоциировалась с какой-либо отдельной страной или регионом, против очернения», — напомнил Гэн Шуан. (ТАСС)

| 2020-03-20T14:34:21+00:00 20 марта 2020, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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