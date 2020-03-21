МИД ФРГ осудил испытания баллистических ракет в КНДР

Берлин осудил очередные испытания баллистических ракет в КНДР. Действия Пхеньяна ставят под угрозу международную безопасность, говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в субботу, 21 марта, на cайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«После двух ракетных испытаний в этом месяце и в общей сложности пятнадцати испытаний с мая 2019 года Северная Корея вновь нарушила свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — отметили в МИДе.

ФРГ настоятельно призывает Северную Корею соблюдать свои обязательства по международному праву, не проводить испытания любых других баллистических ракет и принять предложение Вашингтона возобновить переговоры, которые были прекращены Пхеньяном.

Северная Корея 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск состоялся из провинции Пхенан-Пукто. До эксклюзивной экономической зоны Японии ракеты не долетели.

9 марта Пхеньян провел учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар (iz.ru)