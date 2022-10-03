Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан избегать поездок в Украину и Россию.

Об этом сказано в сообщении МИД Чехии.

«МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Украины, РФ граждан стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

Тех граждан Чехии, которые сейчас находятся в России, в ведомстве призвали покинуть страну. В случае, если они решат остаться, им рекомендовали «проявлять крайнюю осторожность во время своего пребывания, следить за проверенными СМИ и подготовить план экстренного выезда».

Ранее США, Болгария, Польша, Эстония и Латвия обратились к своим гражданам, пребывающим в РФ или собирающимся посетить эту страну, предупредив о том, что власти России могут призвать в рамках частичной мобилизации мужчин с двойным гражданством.