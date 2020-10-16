МИД Азербайджана выразил протест против госсекретарю США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест против заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщает АПА, в заявлении Управления пресс-службы МИД говорится, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео 15 октября текущего года в ходе выступления на передаче «Эрик Эриксон Шоу» на телевизионном канале WSB Atlanta затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

«Азербайджанская сторона считает, что мнение госсекретаря США не соответствует многочисленным официальным заявлениям правительства США, сделанным в связи с конфликтом ранее. Эти мнения также не соответствуют статусу США как одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в заявлении.

Напомним, в интервью телеканалу WSB Майкл Помпео заявил, что вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе увеличивает его опасность: «Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, которая имеет место в этой исторической битве за это место под названием Нагорный Карабах». Далее госсекретарь США показал, что не владеет ситуацией и совсем не имеет представления о карабахском конфликте. Глава американской дипломатии выразил надежду на то, что «армяне в Нагорном Карабахе сумеют защититься от того, что делает Азербайджан» и стороны конфликта в конечном итоге сядут за стол переговоров.

Не удивительно, что с такими сопредседателями Минская группа ОБСЕ в течении 30 лет не сдвинулась с места в вопросе урегулирования конфликта.