МИД Азербайджана отверг претензии представителя МИД Ирана Насира Кенани в связи с визитом в Израиль азербайджанского министра иностранных Джейхуна Байрамова.

МИД Азербайджан рекомендовали Насири «внимательно послушать» высказывания Байрамова на пресс-брифинге в Израиле.

Официальный представитель МИД Айхан Гаджизаде отметил, что Байрамов на пресс-конференции в Израиле не высказывал какой-либо позиции против Ирана.

Поэтому, заявление представителя МИД Ирана в Баку расценивают, как очередной «антиазербайджанский шаг».

«Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств», — отметил Гаджизаде. Наоборот, это с территории Ирана в последнее время звучат угрозы в адрес Азербайджана и совершают провокации».

Гаджизаде напомнил проведение иранской стороной учений, полетов военной авиации над границе с Азербайджаном, озвучивание официальными лицами Ирана азербайджанских заявлений, распространение видеороликов с угрозами в адрес Азербайджана,террористическом нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Первоначальные следы расследования террористического акта, совершенного против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы также указывают на причастность Ирана.

«На протяжении последних 30 лет ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для всего региона. 30 лет Иран закрывал глаза на оккупацию азербайджанских территорий, осуществленной с молчаливого согласия Тегерана. Иран не регировал также на разграбление Карабаха и Восточного Зангезура, продажу на иранских рынках камней с разрушенных домов азербайджанцев, разрушение и осквернении 65 мечетей», — продолжил Гаджизаде.

В связи с вышеуказанным, МИД Азербайджане решительно осуждает заявление Канани. Это заявление очередной шаг в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисной ситуации», — далее сказал Гаджизаде.

Подобными угрозам Иранская сторона никогда не сможет запугать Азербайджан. «Несмотря военную подддержку Армении со стороны Ирана, азербайджанская армия в 2020 году разгромила Армению.

И впредь, любая агрессия и провокация против Азербайджана будет решительно пресекаться», — резюмировал официальный представитель МИД Азербайджана.

Напомним, представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани призвал власти Азербайджана дать разъяснения по поводу недавних «антииранских высказываний» и предполагаемого формирования единого фронта с израильским режимом против Тегерана.

Как сообщает иранское агентство Mehr, в пятничном заявлении Насер Канани отреагировал на заявления министра иностранных дел Израиля относительно достижения договоренности с главой МИД Азербайджана о «формировании единого фронта против Ирана».

Канани назвал такой шаг еще одним свидетельством зловещих намерений сионистского режима превратить территорию Азербайджана в угрозу национальной безопасности Исламской Республики Иран и решительно осудил его.

Представитель Ирана также заявил, что правительство Азербайджана также должно избежать попадания в ловушку, расставленную врагами двух народов Ирана и Азербайджана.

Подчеркнув прочные исторические и религиозные связи между народами Ирана и Азербайджана, он добавил, что Исламская Республика Иран всегда пыталась помешать усилиям недоброжелателей, стремящихся создать дистанцию ​​между двумя соседними странами.

Исламская Республика Иран не может оставаться равнодушной к заговору (угрозе) сионистского режима против страны с территории Азербайджанской Республики, отметил он.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Мамедовым 29 марта в Тель-Авиве министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал следующее: «Иран угрожает нашему региону и создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны совместно действовать против Ирана сообща. Мы не должны позволять Ирану расширять свой ядерный потенциал».