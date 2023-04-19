Ссылаясь на интервью Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева 18 апреля 2023 года, решительно отвергаем очередное искаженное заявление министерства иностранных дел Армении.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Армения, представляющая себя как миролюбивая сторона, которая за почти 30-летний период оккупации разрушила 9 городов и сотни сел, провела этнические чистки против около 1 миллиона азербайджанцев, лишила их права вернуться в свои дома, проигнорировала призывы международных организаций и партнеров о прекращении оккупации азербайджанских земель, обвиняет Азербайджан в этнической чистке, что является примером лицемерия и фальсификации.

У Армении, игнорирующей международные обязательства и даже решение Международного суда, продолжающей разжигать против Азербайджана расовую вражду на почве ненависти, приветствующей деятельность лиц и националистических групп, действующих на почве ненависти, не применяющей наказания за подобные действия, совершающей зверства в отношении азербайджанских военнопленных, учинившей массовые убийства, а недавно допустившей сожжение азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, нет оснований утверждать, что Азербайджан совершает действия на почве ненависти.

Азербайджанская сторона решительно настроена на процесс реинтеграции проживающих на территории Азербайджана армян. Армянская сторона должна отказаться от вмешательства в этот процесс. Гарантируется обеспечение прав и свобод каждого человека, желающего жить на территории Азербайджана в рамках азербайджанского законодательства.

Как отметил господин президент, несмотря на то, что территория страны в течение 30 лет находилась под оккупацией, именно азербайджанская сторона была инициатором предложения о подписании мирного договора с Арменией на основе принципов территориальной целостности и суверенитета. Напротив, армянская сторона не только под разными предлогами препятствует переговорному процессу, но и пытается включить в текст мирного договора вопросы, прямо противоречащие принципам международного права, тем самым затягивая процесс. Тот факт, что Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней, также является примером того, что эта страна не заинтересована в переговорах, ориентированных на результат.

Обвинение Министерством иностранных дел Армении против взятых в плен азербайджанских военнослужащих, очутившихся из-за неблагоприятных погодных условий на территории Армении и подвергшихся бесчеловечному насилию в нарушение принципов международного гуманитарного права, в совершении убийства без каких-либо правовых оснований, противоречит всем нормам и принципам права.

МИД Армении должно быть известно, что если вина любого лица, обвиняемого в совершении преступления, не доказана в установленном законом порядке и пока суд не вынес обоснованного и вступившего в законную силу приговора, то это лицо считается невиновным. По-видимому, армянская сторона, заявляя о верховенстве права, не знает даже элементарных принципов права. Вместе с тем, указанный шаг Армении показывает, что после прекращения 30-летней оккупации она, в отличие от Азербайджана, не намерена соблюдать такую меру по установлению доверия, как немедленное возвращение военнослужащих, пересекших границу, и этот шаг должен быть решительно осужден.

Если призывы, представляемые в виде каких-то миротворческих месседжей, не сопровождаются какими-либо практическими шагами, а, наоборот, на фоне озвучивания лживых заявлений подобного рода продолжаются выдвигаться претензии к территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, не выводятся с азербайджанских территорий около 10 000 военнослужащих, продолжается оккупация 8 сел Азербайджана, совершаются военные и политические провокации на азербайджанских территориях, то у Армении нет оснований озвучивать подобные призывы.

Азербайджан, как сторона, первой выдвинувшая инициативу, готова подписать мирный договор с Арменией на основе принципов территориальной целостности и суверенитета. Для этого армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и однозначно признать, что Карабах является территорией Азербайджана.