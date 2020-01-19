МИД Азербайджана: Инициаторы и исполнители событий 20 января должны быть наказаны

В связи с 30-ой годовщиной трагических событий января 1990 года МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором в частности говорится:

«В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку и Сумгаит, а также в другие города Азербайджана, были введены части советской армии с численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием «Удар». В результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, а 744 получили серьезные повреждения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием «Черный Январь».

19 января 1990 года Председатель Верховного Совета СССР М.Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение Комитета Государственной Безопасности СССР «Альфа» взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране. Таким образом, войска вошли в город, не ведущий о введении чрезвычайного положения, и безжалостно уничтожили мирных жителей.

…Кровавые события 20 января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и правовой оценки международного сообщества. В результате этой жестокой трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы, по своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступления 20 века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву, события 20 января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны нести наказание».