МИД Австрии призвал власти Ирана обеспечить безопасность заключенных тюрьмы Эвин, где при пожаре погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter-аккаунте МИД.

«Мы призываем правительство Ирана обеспечить безопасность всех заключенных в тюрьме Эвин, в том числе несправедливо задержанных за мирное выражение своих взглядов», — говорится в заявлении.

В министерстве также напомнили, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС встретятся «для принятия санкций против нарушителей прав человека в контексте продолжающихся протестов в Иране».