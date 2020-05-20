Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Корпорация Microsoft создала суперкомпьютер, входящий в пятерку самых мощных в мире. Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот компьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Машина имеет 285 тыс. процессорных ядер (CPU core), 10 тыс. графических процессоров (GPU) и пропускную способность сети 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера.

Суперкомпьютер будет тренировать следующее поколение массивных распределенных ИИ-моделей, которые способны выполнять множество функций и требуют больше ресурсов.