Американская корпорация Microsoft сократит примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году в условиях уменьшения потребителями цифровых расходов.

«Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению нашей общей рабочей силы на 10 тыс. мест до конца третьего квартала 2023 финансового года», — говорится в заявлении, размещенном в среду в официальном блоге компании. Отмечается, что число увольнений составит менее 5% общей базы работников Microsoft, при этом американская корпорация продолжит «нанимать сотрудников в ключевых стратегических областях».

Уволенным сотрудникам будут предоставлены различные льготы и пособия, медицинская страховка, действующая 6 месяцев после сокращения, и помощь в процессе перехода на новое место работы. «Льготы для сотрудников за пределами США будут соответствовать законам о занятости в каждой стране», — подчеркивается в заявлении.

Такие меры обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.