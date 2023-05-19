Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта, и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта».

Согласно закону, был утвержден обмен нотами, осуществленный 28 декабря 2022 года в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта.

В то же время в названии и тексте закона Азербайджанской Республики «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта» (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 11, ст. 922) слово «дипломатический» заменяется на «общегражданский, дипломатический и специальный/служебный».