Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел во вторник в Тегеране переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери.

В ходе встречи генерал Багери выразил надежду, что визит Гасанова в Иран может стать хорошей возможностью для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя государствами, особенно по оборонным, техническим и военным вопросам.

Начальник Генштаба ВС заявил, что Иран и Азербайджан связывают самые прочные культурные, исторические и общественные узы, отметив, что политика Исламской Республики заключается в развитии отношений со своими соседями и противодействии любой оккупации.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана за приглашение. Министр обороны Азербайджана отметил, что встреча прошла в теплой атмосфере: «На встрече мы обсудили важные вопросы. Мы заявили, что привержены развитию двусторонних связей. Уверен, что после этой встречи военное сотрудничество двух стран будет на высоком уровне».

З.Гасанов отметил, что пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана посетить Азербайджан с официальным визитом: «Надеюсь, что этот визит состоится в скором времени».