Место встреч изменить нельзя

Давосский форум всегда удивляет составом участников и злободневными политэкономическими вопросами, которые ставятся на повестке.

Президент Ильхам Алиев практически каждый год посещает данный форум и представляет страну, рассказывая о том, какие процессы имеют место быть в Азербайджане, демонстрирует инвестиционную привлекательность нашей страны. С другой стороны, для Азербайджана, который запустил процесс реформ в стране, инвестиции в разные сферы экономики необходимы. Потому Давосский форум это именно то место, где Азербайджан может найти инвесторов.

Комментируя # участие президента Азербайджана на Давосском форуме, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что значение форума велико.

«На этот форум приезжают руководители крупнейших компаний мира, лидеры весомых стран. Если эти люди при своем плотном графике приезжают в Давос, это говорит о том, что время, потраченное на проведение встреч, прошло не зря. Это им даст в дальнейшем большую прибыль, так как там налаживаются контакты», — сказал эксперт.

По словам Велизаде, участие президента на этом форуме не ограничилось официальными встречами.

«На подобных мероприятиях, серьезные дискуссии проходят и в кулуарах. Многие решения по развитию экономик тех или иных государств, в том числе и Азербайджана, исходят из этих встреч. В частности стоит обратить внимание на встречу президента Азербайджана с руководителем BP. Они и в прошлом году встречались, и после этого он несколько раз посещал Азербайджан, где встречался с руководством страны и SOCAR», — отметил эксперт.

Давос – это та площадка, где можно встретиться со многими интересующимися людьми и обсудить текущие взаимоотношения, после чего можно откорректировать внешнеэкономические шаги, считает аналитик.

Аналитик задается вопросом, есть ли инвесторы, которые заинтересованы в инвестициях в Азербайджан и отвечает: «Безусловно, есть, но значительная часть информации по договоренностям держится в секрете, чтобы не навредить переговорам между сторонами», — считает он.

Политолог также добавил, что Госнефтекомпания имеет огромные ресурсы и инвестирует в те или иные страны.

«Для того, чтобы инвестиции нашей нефтяной компании были результативными и приносили прибыль, нужно также вести переговоры с компаниями риск-менеджмента. Если обратить внимание на встречи президента Азербайджана, то одна из них была с руководителем такой компании. Азербайджану нужно инвестировать в секторы экономики тех стран, где меньше риска и больше прибыли. Это нам нужно для повышения качества распределения финансов»,- подчеркнул он.

Говоря о политической составляющей части форума, эксперт выделил встречу президента Азербайджана с президентом Пакистана.

«С политической точки зрения, эта страна для нас является очень важной. Эта единственная мусульманская страна, которая имеет ядерное оружие и достаточный вес в своем регионе. В частности, в афганской тематике и ситуации вокруг Ирана. Это позволяет нам рассчитывать на поддержку в разных внешнеполитических шагах. Пакистан также является одним из поставщиков оружия в Азербайджан и по цене оно дешевле, чем аналоги из других стран. Поэтому можно сказать, что Давосский форум получился для Азербайджана удачным как с политической точки зрения, так и с экономической», — резюмировал он.