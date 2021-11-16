Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси сыграет против Бразилии в квалификации ЧМ-2022.

«Перед прошлым матчем он был в хорошем физическом состоянии, но мы решили, что лучше ему провести на поле лишь часть игры.

С Бразилией, я могу подтвердить, он сыграет, надеемся, он хорошо будет себя чувствовать.

Нам предстоит очень тяжелая игра против команды, лидирующей в отборочной группе и уже вышедшей на ЧМ. Но это не то же самое, что финал [Кубка Америки]», – сказал Скалони.

Месси из-за проблем со здоровьем пропустил два матча «ПСЖ». В игре Уругвай – Аргентина (0:1) он вышел на поле на 76-й минуте.

Матч Аргентина – Бразилия состоится в ночь на 17 ноября, начало – в 03:30 по бакинскому времени. (sports.ru)