Поклонник Лионеля Месси Хуан Полкан запланировал встречу со своим кумиром во время двухдневной поездки в Париж. Он рассказал, как планировал увидеться с новоиспеченным чемпионом мира. Чтобы встретится с ним, Полкан простоял у его дома 10 часов.

«Утром в хостеле, где я остановился, за завтраком я выпил только капучино, и больше ничего не ел до 9 часов вечера. Люди проходили мимо, смотрели на меня и подозревали что-то, увидев футболку Месси.

Неожиданно появилась Антонелла и сказала: «Проходите, проходите». Первое, что я увидел, – это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами – это был удивительный момент», — передает слова Полкана Infobae.

После встречи фанат отправился, чтобы сделать татуировку на месте, где Месси оставил автограф.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции.

В декабре прошлого года в составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию. (Газета.Ру)