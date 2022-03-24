Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета Евросоюза по общим вопросам сообщил, что страны ЕС дискутируют на тему введения новых санкций в отношении России из-за продолжающейся военной спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Он добавил, что в последнее время страны Европы наблюдают «усиление военных действий», поэтому новые санкции будут выработаны достаточно быстро.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС намерены обсудить возможность отказа от импорта нефти из РФ.

Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что главы МИД стран Евросоюза намерены принять решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России.

Среди европейских стран произошел «значительный сдвиг» по вопросу продолжения экономического давления на Россию, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, среди них растет поддержка общеевропейского запрета на покупку российской нефти.

Вот интересно, достаточно ли этих намечаемых мер? Что такого надо сделать, чтобы агрессор точно остановился и всерьез начал думать о том, как ему отползать назад, как начинать выпрашивать отмены санкций у мирового сообщества?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Думаю, что все эти меры необходимые, но недостаточные. Необходима полная и длительная экономическая, культурная и техническая изоляция России. Как будто ее нет в природе. Все дороги заканчиваются на границе с Россией. Более того, необходимо выработать пакет санкций для стран и компаний, которые нарушают санкционный режим и пакет поддержки стран или потребителей в тех странах ЕС, которые наиболее пострадают от введения санкций. Например, Латвия пострадает очень сильно, если будет введено эмбарго на импорт российского газа, а эмбарго вводить надо.

Санкции имеют несколько целей. Первая – понизить способность агрессора вести войну. Я читал сообщение новостного агентства о том, что тракторный завод в Челябинске остановил работу, так как закончились импортные детали, необходимые для производства российского трактора. Значит, первая цель санкций достигается в этом случае. Вторая – ослабить экономику агрессора таким образом, чтобы не приходили средства на ее переориентацию, и она теряла способность приспособиться к санкциям и восстановить способность к ведению войны. Третья цель – понижение уровня жизни населения до такого уровня, чтобы жители страны начинали бунтовать против своего правительства и требовать перемен. В идеале они должны привести к смене режима. Четвертая цель касается самих стран, которые активно торговали со страной-агрессором. Переводя деньги со своего счета за газ или электричество, я не хочу сознавать, что эти деньги падают на мирных жителей Мариуполя в виде бомб и снарядов. А сейчас это именно так и происходит, ведь Латвия покупает газ у России.

Но самое главное, что все эти меры имеют смысл только при мощной поддержке, оказываемой Украине. Украина сражается на стороне цивилизации против варваров. Сейчас не до нюансов, надо определяться, вы на стороне добра или на стороне зла. Украина нуждается в оружии и боеприпасах. Наша задача, задача цивилизованного мира – дать ей оружие и боеприпасы, принять и обустроить беженцев, накормить тех, кто сражается. Путинская Россия должна быть раздавлена. Тогда на ее обломках, возможно, возникнет свободная Россия.