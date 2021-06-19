Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, передает РИА Новости.

В ходе видеообращения, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны она отметила, что истории России и Германии тесно связаны исторически, межобщественно и экономически. По словам Меркель, также страны связаны международным сотрудничеством.

«Пандемия вновь показала нам это, и это относится и к борьбе с глобальным потеплением, которая касается нас всех, Россия играет в этом важную роль», – добавила она.