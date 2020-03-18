Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

«Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — все это подвергается испытаниям как никогда прежде», — сказала Меркель.

При этом она выразила уверенность в том, что германцы справятся с этой проблемой, если все граждане примут ее как свою.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.