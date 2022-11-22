Меняется понятие ценных бумаг в национальной и иностранной валюте.

Как передает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к Закону «О валютном регулировании», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, под ценными бумагами в национальной валюте будут подразумеваться акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в манатах. Также, согласно предлагаемому изменению, под ценными бумагами в иностранной валюте будут подразумеваться акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Согласно законопроекту, требования настоящего Закона в отношении ценных бумаг в национальной и иностранной валюте также будут распространяться на чеки и другие платежные документы.