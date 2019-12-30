Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном праздничном веселье для детей

30 декабря Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовал во дворце «Бута» веселье для детей.

Как сообщает Report, на традиционное веселье были приглашены нуждающиеся в особой заботе дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах.

В праздничном веселье приняли участие первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как всегда, дети и на этот раз приехали во дворец «Бута», где проводилось веселье, на специально выделенных автобусах. Это украшенное с особым вкусом пространство, переданное в распоряжение детей, было оформлено в дизайнерском стиле, напоминающем сказочный мир и создающем праздничное настроение.

По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года проводятся веселья для нуждающихся в особой заботе детей, воспитывающихся в различных детских домах и школах-интернатах. Нынешний год не стал исключением.