Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил чиновникам польского МИД, которые намерены потребовать от России возмещения ущерба за годы Второй мировой войны, два варианта развития событий. Об этом он написал в своем Telegram.

Он отметил, что на эти требования компенсации «военных потерь» можно реагировать двояко. Так, можно подготовить Варшаве счет за то, что СССР передал Польше в период социализма — «а это сотни миллиардов долларов», указал Медведев.

«Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», — указал зампред Совбеза.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Варшава намерена провести расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребовать от Москвы возмещения ущерба. (gazeta.ru)