После того как президент РФ Владимир Путин признал проблемы армии на фронте и предупредил россиян, что им нужно готовиться к долгой войне с Украиной, эстафету принял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он призвал граждан «проявить сплоченность и выдержку», а также «сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие» страны.

Медведев сказал соотечественникам, что «Россия богата героями», а «герой — это человек, готовый пожертвовать собой» ради своей родины. «У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример», — отметил он.

Медведев противопоставил Россию странам Запада, заявив, что «в свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США» героев больше нет. Он призвал россиян «сохранить и передать устои» будущим поколениям. Свою речь Медведев приурочил к празднованию Дня Героев Отечества, который отмечается в стране 9 декабря с 2013 года.

С начала войны в Украине зампред Совбеза и руководитель «Единой России» побывал в зоне боевых действий только один раз. 11 августа он рассказал, что по поручению президента «провел совещание» в самопровозглашенной Луганской народной республике, где обсудил ряд социальных вопросов, а также «гармонизацию законодательства ЛНР и ДНР с законодательством России». Непосредственно на линии фронта Медведев замечен не был.

При этом после вторжения России в Украину он регулярно высказывается в поддержку войны и использует как «поле боя» свой телеграм-канал, оскорбляя западных и украинских политиков и грозя миру ядерным ударом.

В начале ноября Медведев заявил, что Россия ведет «священную» войну с Сатаной. Он заверял россиян, что они «приобрели сакральную мощь», говорил, что также испытывает чувство «пробуждения», и предрекал гибель «трухлявого миропорядка».

10 августа журналист Михаил Зыгарь в колонке для Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, что Медведев стал нападать на Украину и Запад, поскольку Путин намекнул, что тот может снова стать президентом, если покажет себя «сильным политиком» и будет «соответствовать историческому моменту».

Недавно Медведев публично подчеркнул, что ведет свой телеграм-канал самостоятельно, и похвалил себя за смелость. «Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать», — сказал он. (moscowtimes.ru)