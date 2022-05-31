Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выступающим против войны россиянам уехать из страны и больше не возвращаться. Так он отреагировал на инициативу Германии упростить въезд жителям России, публично выступившим против российской агрессии.
По словам чиновника, ФРГ собирается принять у себя тех, кто «выступает против своей страны и желает ей поражения».
«Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах».
Медведев также предложил предоставить льготные условия для переезда немцев, не согласных с политикой «украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей».
30 мая стало известно о готовности немецкого правительства упростить процесс выдачи национальных виз общественным активистам, деятелям и ученым, публично выступившим с критикой войны в Украине.
Мерой могут воспользоваться:
- сотрудники НКО, признанных иноагентами или нежелательными организациями;
- представители несистемной оппозиции, публично осудившие военные действия;
- журналисты независимых СМИ, «подвергающиеся репрессиям и угрозам, особенно на основании их критического освещения событий», или уволенные из-за своих антивоенных взглядов работники прокремлевских изданий;
- ученые, которые публично выступили против «спецоперации» и из-за этого больше не могут свободно работать в России.
Правило действует только в случае, если человеку грозит «особая опасность». Приоритет отдадут людям, «имеющим связь с Германией».
Решения по каждой заявке будут рассматриваться отдельно при участии аппаратов МИД и уполномоченного кабмина по культуре и СМИ. Визу смогут получить и близкие родственники политических эмигрантов. (moscowtimes.ru)