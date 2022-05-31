Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выступающим против войны россиянам уехать из страны и больше не возвращаться. Так он отреагировал на инициативу Германии упростить въезд жителям России, публично выступившим против российской агрессии.

По словам чиновника, ФРГ собирается принять у себя тех, кто «выступает против своей страны и желает ей поражения».

«Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах».