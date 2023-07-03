Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь угрожает миру ядерным оружием и третьей мировой войной.

В интервью «Российской газете» он заявил, что западные политики «не отдают себе отчет» в том, что делают и к чему призывают. «И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», — сказал экс-президент РФ.

Он угрожает тем, что противостояние может продлиться десятилетиями или разрешиться с помощью третьей мировой войны. «Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения», — заявил Медведев. Он говорит, что миру необходимо найти «труднейшие компромиссы» для формирования нового миропорядка без «нацистского режима». «Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации», — написал он.

Также замглавы Совбеза предложил составить документ типа Хельсинского акта 1975 года. «Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО. С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — заявил он.