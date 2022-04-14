Список официально зарегистрированных противников России пополнится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, отмечает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО», — написал он в своем телеграм-канале в четверг. «Сам альянс готов принять их буквально под белы рученьки, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! (добро пожаловать) представителям северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите — пустим сразу», — заметил зампред СБ.

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал Медведев.

О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть, сказал Медведев. «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, — указал он. — Естественно, эти границы придется укреплять».

В частности, пояснил Медведев, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — констатировал он. «До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят, что ж, «заметьте, не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — добавил замглавы СБ РФ.