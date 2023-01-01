Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко передала новоизбранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послание от российского лидера Владимира Путина и подтвердила, что его ждут с визитом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер СФ представила Российскую Федерацию в Бразилии на церемонии инаугурации нового президента, которая прошла 1 января.

«Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график», — заявила Матвиенко.

Второй тур президентских выборов прошел в Бразилии 30 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.

Да Силва уже был президентом Бразилии два срока с 2003 по 2010 год.