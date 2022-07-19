12 июля 2022 года в # была опубликована статья под названием «Громкое дело об изнасиловании 12-летней девочки: мать намерена идти до конца».

В статье приводились некоторые факты дела об изнасиловании 12 летней девочки, проживающей в селе Араб Масаллинского района. Напомним, что в апреле текущего года старший инспектор Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Мохаммед Рзаев опроверг информацию об изнасиловании девочки. Как заявил # Мохаммед Рзаев, «в результате проведенной судебно – медицинской, судебно – психологической экспертизы данный факт изнасилования не нашел своего подтверждения. Было принято решение о не возбуждении уголовного дела». Однако, по словам матери девочки во время экспертизы, проведенной в Масаллинском и Джалилабадском районах, факт изнасилования нашел свое подтверждение. Как утверждает мать девочки Фируза Мамедова, факт изнасилования не был подтвержден во время экспертизы в Баку. «Во время поездки в Баку девочку сопровождали мой муж и брат. Но экспертиза была проведена без их участия», — подчеркнула Фируза Мамедова.

Недавно Генеральная прокуратура отменила свое решение о не возбуждении уголовного дела по жалобе Фирузы Мамедовой. Было принято решение о проведении нового расследования. Как заявил # адвокат Эльмар Сулейманов, после отмены решения о не возбуждении уголовного дела, должны быть проведены новые следственные мероприятия. «Также должна быть проведена новая экспертиза», — сказал адвокат.

Мы решили выяснить, была ли проведена новая экспертиза, и каковы ее результаты.

Для получения ответа мы обратились к матери девочки Фирузе Мамедовой.

«Повторная экспертиза действительно была проведена. На этот раз я сама сопровождала свою дочь. Но меня также как брата и мужа не пустили на экспертизу. Экспертизу проводил тот же эксперт, который дал заключение о том, что моя дочь не подвергалась изнасилованию», — сказала нам мать девочки.

По ее словам, она до сих пор не знает о результатах экспертизы. «Мне так и не выдали документы о том, к какому мнению пришла экспертиза», — сказала Фируза Мамедова.

Мы связались с инспектором Лянкяранского райотдела пресс-службы МВД, старшим лейтенантом полиции Мохаммедом Рзаевым и попросили прокомментировать высказывания Фирузы Мамедовой. «Если она хочет ознакомиться с результатами проведенной экспертизы, то пусть обращается в управление полиции Масаллинского района», — сказал нам Мохаммед Рзаев.

На наш вопрос о том, действительно ли повторную экспертизу девочки проводил тот же эксперт, который опроверг факт изнасилования, Мохаммед Рзаев сказал, что ему об этом ничего неизвестно.

# следит за развитием ситуации в этом громком деле.