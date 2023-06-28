Пригожинский бунт, не на шутку встревоживший российское общество на прошедших выходных, стал своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей все «прелести» гнилой системы военно-политического режима нынешней России.

Если до начала войны в Украине Россия в глазах стороннего наблюдателя казалась монолитом, могучим исполином, то после вторжения в соседнюю страну, последовавшие за ней неудачи на фронте, обозначили существенные изъяны в государственном организме «русского медведя».

Колосс, которого возвеличивали представители военно-политической элиты России, российская пропаганда, эксперты всех мастей, на деле оказался на глиняных ногах.

Мятеж же главаря наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наглядно продемонстрировал, что «колосс» не только испещрен трещинами, но в нем к тому же имеется нехилая такая брешь.

Представьте себе, сброд наемников и преступников, численностью в 4-5 тысяч человек, сумел за несколько часов не только без сопротивления взять Ростов и Воронеж, но и играючи сбить российский военный самолёт Ил-22М и несколько вертолетов. Погибли 10 российских военных.

Мы в этой статье не станем рассуждать, почему начался мятеж и почему внезапно он захлебнулся. Не будем выдвигать и версий, почему жители Ростова и Воронежа радушно встретили «музыкантов»: были напуганы или видели в Пригожине «спасителя», пришедшего на смену кровавому тирану. Всеми этими вопросами пусть занимаются эксперты, политологи, политики и другие.

Нас интересует другая сторона медали. А именно поведение, вернее полная растерянность в окружении и свите президента России Владимира Путина команды, которую тот считал сплоченной и преданной.

Так, некоторые высокопоставленные чиновники и бизнесмены, некогда клявшиеся в верности Владимиру Путину, едва прослышав о тревожной новости, что «войско взбунтовалось», поспешили навострить лыжи. Кому-то удалось стать «предателем» и покинуть страну, а кто-то стал лишь наполовину «предателем»: мятеж закончился. И министр обороны Сергей Шойгу внезапно куда-то испарился.

Кстати, спикер Государственной думы Вячеслав Володин решил не откладывать дела в долгий ящик и призвал провести расследование в отношении тех госслужащих, кто пытался покинуть Россию в день мятежа. Володин обратился к главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву с этой просьбой. Он заявил, что необходимо вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто хотел уехать из страны в период мятежа, поскольку подобные действия не должны оставаться безнаказанными.

Но больше всего было интересно наблюдать за реакцией кремлевских «псов информационной войны», которые с большим аппетитом и нескрываемым удовольствием питались крохами с барского стола. Зрелище, скажу я вам, было жалким.

Российская свора пропагандистов, которые вчера еще разрывали телевизионный эфир, интернет-пространство воплями о «священной войне» в Украине, клялись в верности до гроба Путину, бросались на «амбразуру», восхваляя нынешний режим, внезапно смолкли. Маргарита Симоньян исчезла на два дня, Ольга Скабеева молчала, а «второй патриот после Путина» Владимир Соловьев лишь мямлил про то, что «не ожидал, что доживет до такого».

Таким образом, «ручные псы» Кремля, почувствовав, что хватка ослабла, хозяин в любой момент может оказаться в не самой лучшей в своей жизни ситуации, заняли выжидательную позицию.

Боязливо выглядывая из «конуры», они ждали победителя в этой схватке. И, наверняка, строчили, на всякий случай, панегирики во славу «нового царя». Но все обошлось. Осмелевшие «патриоты» вновь заполонили эфир, все вернулось в прежнее русло.

В этой ситуации Владимир Соловьев, как всегда, оказался на «высоте». Он удивительно постоянен в своем непостоянстве. Не изменяя своим принципам, Соловьев резко поменял риторику по поводу главаря «музыкантов» Пригожина. Он усталым и грустным лицом отреагировал на заявления Пригожина о том, что он мог бы захватить Киев всего за один день.

«Сейчас выходят всякие заголовки иностранных газет. «Я бы взял Украину за день». Да, взял бы, наверное, Украину за день. Правда, Бахмут брал 200 с лишним дней. А всю Украину взял бы за день… Ну да», — заявил пропагандист.

А ведь всего полгода назад тот же Соловьев, захлебываясь собственной слюной, восхищался «музыкантами». «Что отличает «музыкантов» от других военнослужащих, воюющих в Украине? Они не отступают ни при каких обстоятельствах, никогда. Все ранены, контужены, прошли множество «горячих точек»», — заявлял он.

Особые слова благодарности были адресованы главарю «Вагнера» Евгению Пригожину. Он восхищался его преданностью делу.

Как видим, хамелеон, знаменитый своей способностью менять свой окрас при испуге, позавидовал бы мимикрии Соловьеву и его «верным соратникам» Путина.

Несложно представить, как повели бы себя вышеназванные «патриоты», если бы Пригожин решил бы пойти до конца и вступить в Москву. «Переобувание в воздухе» пропагандистов оставило бы далеко позади все сложнейшие трюки эквилибристов. «Король умер, да здравствует король». И Путин в их новых пропагандистских речах уже выглядел бы не как миротворец, защитник Отечества, чуть ли не «помазанник Божий», а как военный преступник, чьи руки по локоть в крови русских и братьев-украинцев.

Но, пожалуй, лучше всего характеристику Соловьеву и другим пропагандистам дал российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

«Мастерство переобувания в прыжке — необходимый атрибут любого пропагандиста, особенно столь прожженного. Думаю, что когда нам с прискорбием сообщат «тяжелую весть», он же в течение суток начнет рассказывать о кровавом режиме и жалком ничтожестве, сидевшем двадцать с лишним лет у руля. Иначе на такой работе не выжить», — написал он.

Как говорится, не прибавить, не убавить…