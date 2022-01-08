Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени (Россия).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, за сбыт некачественного продукта уже задержаны четыре человека.

«По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек. По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Тюменской области.

Торговые точки расположены в центральной части города. В пресс-службе добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

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