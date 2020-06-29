Маски-шоу продолжается: Депутаты только «за» штрафы, но не предлагают пути удешевления медмасок

Решением азербайджанского парламента вновь увеличены штрафы за отсутствие медицинской маски. Неужели таким образом народные избранники проявляют заботу о здоровье граждан? Но почему в таком случае не примут решение о бесплатной раздаче этих изделий населению, или, на худой конец, не понизят втрое возросшие в связи с пандемией цены?

Штрафы за отсутствие защитных медицинских масок в Азербайджане увеличены вдвое. Такое решение депутаты Милли Меджлиса приняли в ходе внеочередного заседания парламента, обсудив изменения в Кодекс об административных проступках.

Теперь за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физических лиц будут штрафовать не на 50 манатов, а на 100, должностных – на 200 манатов, юридических – 400 манатов.

Любопытно, что решение о двукратном повышении штрафов принято во время жесткого карантинного режима – многие граждане потеряли работу, закрыта масса субъектов экономической деятельности, а люди выходят из дома исключительно по СМС-пропускам и специальным разрешениям. Правительство на время возобновило единовременные выплаты по безработице только жителям закрывшихся на жесткий карантин четырех городов и районов. Пособие в 190 манатов (112 долларов) – размер прожиточного минимума одного человека, выделяется целой семье. Судя по жалобам граждан, получить даже эти деньги могут не все потерявшие доходы граждане. В таких условиях иные семьи остались без средств к существованию. На покупку медицинских масок, подлежащих замене каждые два часа, просто нет денег. Что и говорить о выплате несоразмерных доходам штрафов?

Люди не понимают, почему подлежащее замене каждые два часа изделие стоит 30 копеек? «Каждый день я трачу на маску 60 копеек, — сказал гражданин в беседе с корреспондентом «Зеркало». – Расходы на маски моей семьи из пяти человек составляют более 3 — 4 манатов в день». Опрошенные нами люди говорили, что в день тратят на маски до 2 манатов.

Пандемия коронавируса увеличила спрос на медицинские маски во всем мире, повысив цены на это изделие, сообщил редакции руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. По его словам, необходимость покупать маски сказывается на месячном бюджете средней азербайджанской семьи. «Если расходы одного человека, вынужденного менять маску 4 – 5 раз в день, составляют полтора маната, в месяц, а в семье пять человек, расходы только на маски достигнут 10 манатов», — сказал Гусейнов #.

Стараясь сэкономить, граждане не меняют эти изделия. В этом случае уже сама маска становится источником различных инфекций. При длительном использовании изделие также теряет свои защитные свойства.

«Медицинские маски должны быть в первую очередь доступны для широких слоев населения, — уверен глава ССП. – Ношение маски не должно быть бременем для семейного бюджета. Для этого государство должно вести соответствующую работу, чтобы маски стоили очень дешево». К сожалению, за время пандемии озабоченные повышением штрафов народные избранники не выступали по поводу удешевления медицинских масок.

Последним решением Милли Меджлиса, за повторное отсутствие масок до окончания карантинного режима лицо, ранее получившее административное наказание, будет оштрафовано вместо 100 манатов на 200, должностные лица – вместо 200 манатов на 400 и юридические – вместо 400 манатов на 800. Кроме того, увеличены штрафы за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Так, физических лиц, нарушивших условия карантина, будут штрафовать на сумму от 200 до 400 манатов (вместо нынешних 100-200 манатов), должностных — на сумму от 3000 до 4000 манатов (вместо нынешних 1500-2000 манатов).

Сообщается, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции ношение масок обязательно во внутригородском и междугороднем транспорте (автобусы, такси, метро, железнодорожный транспорт), а также на рынках, закрытых общественных местах, объектах общепита, торговли и услуг.