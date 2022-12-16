Илон Маск в четверг заявил, что в принадлежащей ему соцсети Twitter будет отображаться срок приостановки действия заблокированных аккаунтов.

«Да, мы добавим эту функцию. Нынешняя система недостаточно четкая», — написал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос пользователя Twitter.

В четверг газета The New York Times сообщила о том, что руководство социальной сети Twitter приостановило действие учетных записей нескольких журналистов ведущих американских СМИ на семь дней. Маск пояснил, что владельцы заблокированных аккаунтов публиковали его местоположение в реальном времени, что является очевидным нарушением правил социальной сети. Он отметил, что к журналистам применяются те же правила относительно распространения личных данных со злым умыслом, что и ко всем остальным.