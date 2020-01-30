Машина времени: Park Cinema Park Cinema окунул зрителей в атмосферу первой мировой войны

Park Cinema дал старт мероприятиям в 2020 году. На первой закрытой премьере года был продемонстрирован фильм Сэма Мендеса «1917». Совместно с Amapola Events на премьере была воссоздана атмосфера первой мировой войны, сообщает «Зеркало».

Главные герои фильма, снятого Сэмом Мендесом («Скайфол», «Краслота по-американски», «Страшные сказки»), должны доставить срочное письмо на фронт, иначе целая часть в количестве 1600 человек попадет в окружение врага. В главных ролях сыграли Джордж Маккей («Вызов», «Мальчики возвращаются», «Капитан Фантастика») и Дин-Чарльз Чэпман («Будь мужчиной», «Пассажир», «Король»). Роль полковника Маккензи исполнил Бенедикт Камбербетч.

В Америке и Европе этот фильм был положительно воспринят зрителями. Обладатель «Золотого глобуса» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», «1917» стал главным претендентом на «Оскар».

Азербайджанские зрители могут посмотреть «1917» в формате IMAX только в кинотеатре Park Cinema Flame Towers.