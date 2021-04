Маоисты в Индии убили 22 силовиков

В Индии по меньшей мере 22 сотрудника служб безопасности погибли и 31 ранен в штате Чхаттисгарх при столкновении с группой боевиков-маоистов в субботу.

Как передает АПА, об этом сообщает в воскресенье агентство «Синьхуа».

По информации газеты The Times of India, боестолкновение произошло в округе Биджапур, когда проводилась операция по поиску маоистов. В ней участвовали более 2 тыс. бойцов индийского спецназа, в том числе бойцы элитного спецподразделения КОБРА (CoBRA, Commando Battalion for Resolute Action). Маоисты понесли существенные потери.

Столкновение прокомментировал в своем Twitter премьер-министр страны Нарендра Моди. «Мои мысли с семьями погибших в бою с маоистами в Чхаттисгархе», — написал он в субботу. Моди также пожелал скорейшего восстановления всем раненым.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, действуют в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от «капиталистического гнета» и нередко пользуются поддержкой местного населения. Экстремисты скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.