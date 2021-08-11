Казалось бы, всем понятна роль духовных лидеров, пастырей. Они поддерживают свои народы, придают им душевных сил в тяжелые времена, призывают к поиску мирных путей решения тех или иных конфликтов, учат человеколюбию. Удивительно, но этого никак не скажешь про одного из лидеров современного армянского духовенства, причем зарубежного.

Речь идет о Католикосе Великого Дома Киликийского (расположен на севере Ливана) Араме I. Этот человек, невзирая на свой сан, позволяет себе вмешиваться в происходящее в Нагорном Карабахе, призывать к его независимости, высказывать оскорбительные эпитеты в адрес турков и азербайджанцев, и врать о сносе церквей.

10 августа у Арама I состоялся телефонный разговор с «президентом НКР» Араиком Арутюняном, во время которого они обсудили ход восстановительных работ в Карабахе.

Как сообщает пресс-служба «президента», Арутюнян и Арам I обсудили ход строительных работ после войны в Карабахе, а также проблемы граждан, потерявших жилье вследствие боевых действий.

Католикос выразил поддержку карабахцам, отметив, что совместными усилиями удастся противостоять современным вызовам и решить стоящие перед Карабахом проблемы.

Гораздо интереснее его послание Николу Пашиняну, которое он направил днем ранее. Формально это поздравление Никола в связи с его назначением премьер-министром, но оно содержит настолько агрессивные формулировки и ложь, что нельзя и подумать, что сочинителем его является духовное лицо высшего звена. Приведем некоторые отрывки из этого послания:

«а) Война, развязанная против Арцаха объединенными силами Азербайджана и Турции, и многочисленные человеческие жертвы, вызванные ею, захват земель, освобожденных кровью наших мучеников, снос церквей и перемещение тысяч семей у нашего народа вызвали чувства глубокого протеста и разочарования. Невозможно без ответственности перевернуть эту горькую и мрачную страницу нашей современной истории. Есть вопросы, ожидающие ответов. Есть неопределенность, которую необходимо прояснить…

г) … Наша коллективная приверженность независимости Арцаха должна быть твердой. Международное признание независимости Арцаха должно стать одним из приоритетных вопросов не только правительства Армении, но и диаспоры. Коллективный потенциал нашего народа должен быть поставлен на службу укреплению независимости Арцаха…

ж) Сегодня Армения окружена убийцами старых и новых времен, которые продолжают свои экспансионистские устремления в отношении Армении и Арцаха, игнорируя свои обязательства и положения международного права, и поэтому Армянской армии необходимо стать более организованной и эффективной. Нам также необходимо иметь возможность расширять круг наших стратегических друзей и партнеров».

Не правда ли, весьма «миролюбивый» духовный наставник? Что еще можно сказать, когда даже один из религиозных лидеров нации (причем, живущий далековато от места событий) вместо призывов к мирному сосуществованию с соседями фактически поддерживает атмосферу нетерпимости по отношению к рядом живущим народам? Как это сочетается, в конце концов, с христианским вероучением?

Своими мыслями по этому поводу поделился с # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Понятно, что это голос т.н. армянской диаспоры, причем воинственной ее части. Вспомним, что во время гражданской войны в Ливане, там были армянские вооруженные отряды, и разделение шло не по этнической, а именно по религиозной линии. Это, естественно, накладывает свой отпечаток и на риторику, и на политическое мировоззрение. Турция, Азербайджан, даже Иран автоматически попадают у людей с такими взглядами в вечные враги, а отношения армян с ними предлагается строить через гражданскую войну.

Правда, неопровержимый факт, что армянская диаспора во время 44-дневной войны не рвалась в Карабах — защищать идеалы, спасать святыни и пр. Очень легко на словах рассуждать о вечных врагах, коллективном потенциале и пр., не рискуя жизнью и благосостоянием. Но в этом случае, это уже не помощь братьям-армянам, а подзуживание. Вы, мол, там погибайте, множьте беды армянского народа, а нас в «христолюбивых» Франции и Америке за это еще больше будут любить.

Непонятно и то, почему советы, касающиеся признания независимости «Арцаха», укрепления армии, поиска стратегических союзников и т.п. адресованы Пашиняну. Именно его усилиями была начата последняя война, которая разбила создававшийся десятилетиями миф о «мощной армянской армии», «единстве Армении и Арцаха», «неприступности Арцаха» и т.п. Именно он дезинформировал свой народ, а затем и подписал капитуляцию в ноябре прошлого года. Пашиняну ли под силу сейчас под дудку (точнее, дудук) зарубежных «советчиков» вернуть ситуацию хотя бы к сентябрю 2020?

То есть в этом диалоге один не годится в советчики, а второй — в исполнители этих советов… Мало ли что кому придет в голову под рюмку армянского арбуна? Кстати, название «коньяк» у этого напитка отобрали не враги-турки с кривыми острыми ятаганами, а сами же армяне продали за 3 млн. евро по требованию «друзей» из Евросоюза. Может, прежде чем решать проблемы Карабаха, диаспора поднатужится и вернет привычное название армянскому коньяку? А потом уж берется за пересмотр системы международного права…