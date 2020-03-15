Макрон заявил, что не проверялся на вирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что у него не было причин проходить проверку на наличие коронавируса. Об этом он сообщил журналистам после голосования на проходящих в стране муниципальных выборах.

«Я не проверялся на вирус, поскольку у меня не было симптомов заболевания. <…> О какой-либо передаче полномочий речи не идет», — сказал французский лидер.

Он выразил уверенность, что Франция справится с эпидемией благодаря ответственному подходу к ситуации со стороны ее руководства и ее граждан. «Мы успешно пройдем через нынешний кризис», — подчеркнул французский президент. Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу страны. На избирательном участке в Ле-Туке президент и его супруга Брижит тщательно продизенфицировали руки до и после голосования — такая возможность предоставлена в стране всем голосующим. (ТАСС)