Макрон заявил, что не проверялся на вирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что у него не было причин проходить проверку на наличие коронавируса. Об этом он сообщил журналистам после голосования на проходящих в стране муниципальных выборах.

«Я не проверялся на вирус, поскольку у меня не было симптомов заболевания. <…> О какой-либо передаче полномочий речи не идет», — сказал французский лидер.

Он выразил уверенность, что Франция справится с эпидемией благодаря ответственному подходу к ситуации со стороны ее руководства и ее граждан. «Мы успешно пройдем через нынешний кризис», — подчеркнул французский президент. Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу страны. На избирательном участке в Ле-Туке президент и его супруга Брижит тщательно продизенфицировали руки до и после голосования — такая возможность предоставлена в стране всем голосующим. (ТАСС)

| 2020-03-15T17:46:09+00:00 15 марта 2020, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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