Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer.
«Да, я получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая», — сказал Макрон, отвечая в Instagram на вопрос о том, привился ли он от коронавируса.
17 декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике «Ля-Лантерн» в Версале, и продолжал работать удаленно. 24 декабря офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.