Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц требовали освобождения защитников «Азовстали».

Об этом сообщает пресс-служба французского лидера.

Отмечается, что Шольц и Макрон вновь настаивали на том, что любое завершение войны должно быть согласовано между Москвой и Киевом с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, европейские лидеры возобновили свое требование о прекращении огня и призвали Путина как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент [Французской] республики и канцлер Германии требовали освободить около 2,5 тысяч защитников «Азовстали», взятых в военный плен российскими войсками», — отмечают в сообщении.

Среди прочего, Шольц и Макрон требовали прекратить блокаду Одессы для экспорта украинских зерновых через Черное море и избежания мирового продовольственного кризиса. Путин пообещал европейским лидерам предоставить доступ к одесским портам после того, как они будут разминированы, и заверил, что не будет использовать это с военной целью, информирует французская сторона.

Заметим, что Кремль и Федеральное правительство Германии по итогам разговора не извещали о том, что предметом обсуждения лидеров трех стран было освобождение защитников «Азовстали».