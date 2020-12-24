Майя Санду: Очень хорошее начало президентства

Кажется, еще не успев вступить в должность, Майя Санду уже добилась своих первых целей. Сегодня, 24 декабря состоялась ее инаугурация как избранного президента, а уже 23-го правительство Молдовы во главе с премьером Ионом Кику подало в отставку. Кику заявил, что наступил момент дать старт процедуре роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

С момента объявления об отставке и до принятия присяги новым кабмином нынешнее правительство будет выполнять только функции по управлению общественными делами. Кабинет министров не может принимать решения, касающиеся внешней политики, и не имеет права на издание законодательных инициатив.

Теперь новый президент Санду должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по формированию состава нового правительства или по повестке досрочных выборов в парламент.

Одним словом, перед прозападной Санду сейчас максимум возможной свободы действий. Вопрос – чего можно ждать дальше? Позволяет ли нынешний состав парламента Молдовы сформировать реально действенный и проевропейски ориентированный кабинет? И каких шагов в отношении решения проблемы Приднестровья можно будет ожидать от Санду уже как от президента?

На эти вопросы #«Зеркала» отвечают известные зарубежные эксперты.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— На мой взгляд, Санду оказалась в ситуации, когда ей придется решать проблемы Молдовы сразу, без пресловутых 100 дней для вхождения в курс дел. Хорошо ли это для нее? Не уверен, поскольку в общественном сознании отставка правительства Кику делает ее главной ответственной за происходящее в стране. Ее политическая сила будет вынуждена идти на компромиссы и жертвовать рейтингом.

Отмечу, что парламент успел за время после ее победы на президентских выборах придать русскому языку статус официального, а Путин назвал авантюрным ее предложение о выводе российских войск из Приднестровья.

Майе Санду предстоит показать, готова ли она быть лидером, способна ли к командной игре. И ответы придется давать быстро.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Молдова — парламентско-президентская республика, где президент может проводить в жизнь свою повестку только в том случае, если контролирует парламент и, соответственно, правительство. В начале этого века в течение двух каденций такая власть была у президента-коммуниста Владимира Воронина. Парламент Молдовы контролировался коммунистическим большинством, полностью послушным Воронину. Благодаря ему, Молдова на восемь лет застряла в постсоветской экономике и попытках договориться с Путиным о судьбе оккупированных Россией восточных районов страны.

Нынешний парламент не имеет определенного большинства одной партии, и уже управлялся двумя различными коалициями. Президент Санду хочет распустить парламент и надеется, что будет избран новый, более настроенный на реформы.

Отставка нынешнего правительства – шаг в правильную сторону, но сама по себе она еще не дает президенту Санду свободы действий. Ей еще придется добиться, чтобы в парламент было избрано большинство, которое поддержит ее программу борьбы с коррупцией. Перед Молдовой и президентом Санду еще долгий и трудный путь, но несколько первых шагов уже сделано.

В отношении Приднестровья, точнее — районов, оккупированных Россией, президент Санду также уже сделала первый правильный шаг: потребовала вывода российских войск с молдавской территории. Россия отказалась выполнять законное требование президента Молдовы, но уже сам факт такого требования и необходимость для России объясняться и оправдываться – очень хорошее начало президентства Майи Санду.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Уходящий президент Игорь Додон фактически продолжает работать в режиме предвыборной кампании. Отсюда и утверждение в декабре 2020 года при поддержке социалистов в парламенте группы законопроектов, тут же давших повод критикам для обвинений представителей этой партии в популизме (эти инициативы предполагают, в том числе, снижение пенсионного возраста и существенное повышение зарплат всем работникам системы здравоохранения).

В рамках той же логики – анонсированный Додоном визит в Москву, который должен состояться сразу после инаугурации Майи Санду, причем прибыть в Россию он намерен во главе делегации высокопоставленных сторонников.

Поэтому, хотя Игорь Додон в ходе недавнего брифинга и обмолвился, что готов к переговорам с недавней соперницей о формировании переходного правительства, избранная им тактика могла бы принести ему результаты именно при проведении досрочных парламентских выборов в сравнительно сжатые сроки. Напротив, чем дольше процесс затягивается, тем больше будут отходить на второй план информационные поводы, на позитивное восприятие которых избирателями он рассчитывает.