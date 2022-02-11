Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили тему январских событий в Казахстане, передает Anadolu.

Лидеры РФ и Казахстана выступили с заявлениями в открытой части их встречи в Москве. «Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом – ничего не предвещало развитие таких событий», — сказал Путин.

По его словам, тем не менее ситуация восстановлена.

Путин заявил, что Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии с 4-й статьёй Договора «подставила плечо» Казахстану и направила туда свои войска. «Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно, твердо стоит на ногах, благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно», — отметил российский лидер.

Уже больше месяца минуло с начала тех событий. Прояснилось ли что-нибудь с тех пор? Кто эти «международные банды», о которых толкует Путин? И представляет ли он сам, о чем говорит? Ведь вроде бы до сих пор не найдено ни одного иностранца, участвовавшего в январских событиях. Что происходило на самом деле и кто стоял за беспорядками, которые начались вслед за мирными акциями протеста – есть ли ответы на эти вопросы у властей Казахстана, и озвучены ли они? А если нет, то почему? Насколько правы те, кто думают, что всё это было внешним проявлением внутриэлитной войны за власть в Казахстане?

На вопросы # согласился ответить известный казахстанский политолог Казбек Бейсебаев:

— Этот вопрос про «международные банды» как раз находится в центре внимания казахстанской общественности. До этого наши власти говорили о 20 тысячах иностранных террористов.

На любой войне бывают потери и пленные, но власти Казахстана до сих пор не показали ни одного задержанного иностранного террориста. Нет также каких-то документов, подтверждающих иностранное происхождение этих членов международных банд.

После январских событий среди задержанных оказались граждане соседних государств Кыргызстана и Узбекистана. Может быть, они у нас работали на стройках и других объектах. К тому же, их не так много, чтобы говорить о каком-то иностранном вмешательстве. Хотя президент Токаев говорил о прибытии террористов самолетами. В общем, много говорят о международных террористах, но доказательств этому нет.

Вместе с тем, события в Казахстане были, и в них действительно участвовали десятки тысяч человек.

Поэтому полагаю, что этими «террористами» являются граждане Казахстана. Причем, абсолютное большинство из них вышли на протесты из-за отчаяния и из-за своего бедственного положения. Это недовольство накапливалось годами и просто ждало своего момента.

Вот этим положением недовольных граждан воспользовались люди из близкого окружения Назарбаева, которые хотели свергнуть действующего президента Токаева.

Они возглавляли Комитет национальной безопасности (КНБ), другие силовые структуры, контролировали все финансовые потоки. Уже есть сведения, что на территории Казахстана у них были свои лагеря, где готовились эти самые «иностранные боевики».

Недавно генпрокуратура заявила, что в период январских событий в нескольких областях руководство полиции и КНБ оставили свои здания, а некоторые даже жгли документы. Всё это подтверждает, что в Казахстане готовился переворот. Однако, планам заговорщиков помешал ввод войск ОДКБ.

Признать, что люди Назарбаева хотели организовать государственный переворот, это для Казахстана означает признать, что транзит власти Токаеву был фикцией. Это касается и Москвы, которая по факту проморгала заговор в соседнем государстве, у своего ближайшего союзника.

Поэтому, я полагаю, и решили свести всё к «иностранным террористам» и «международным бандам», чтобы в самом Казахстане и в мировом сообществе поверили в эту версию.