Республика Беларусь и Россия расширяют и углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкций и диктата. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Беларусский лидер отметил, что в вопросе интеграции двух стран сделан большой шаг вперед. В частности, Россия и Беларусь приняли масштабный проект союзных программ, а также обеспечили практически равные условия хозяйствования и торговли.

Лукашенко считает, что создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, страны используют свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций.